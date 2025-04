Les choses vont très vite du côté de Grok ces derniers mois. Après sa fonction de génération d'image, et le déploiement du très puissant modèle de langage Grok 3 – qui en fait une des IA les plus performantes du marché – le chatbot d'Elon Musk se dote d'une nouvelle fonctionnalité importante.

En effet, xAI vient d'annoncer que l'IA va maintenant bénéficier d'une option de mémoire, qui lui permettra de garder en stock les anciens échanges ayant été effectués avec son utilisateur. Grâce à celle-ci, lorsque vous demanderez des recommandations à Grok, il pourra produire des réponses plus personnalisées. Et donc plus intéressantes.