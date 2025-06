Vankovic

59 ans que je suis là.

Franchement, j’ai le sentiment que l’humanité est en train de tomber bien bas. Son aliénation, ses addictions, ses tics nerveux, sa bipolarité, son manque d’esprit critique, sa tendance à céder à la facilité, son manque de discernement, sa capacité à intégrer le faux et le facile au lieu de s’instruire réellement, finalement son inconséquence chronique.

La dégringolade est clairement amorcée. Depuis longtemps, mais là on touche le fond, ou les sommets de la médiocrité.

Bon.

Du positif.

Car il y en a.

Les IA ok, mais alors pour des tâches ciblées qui nécessitent une approche statistique profonde, pour gérer des interventions chirurgicales, pour émettre des avis circonstanciés sur des décisions potentielles à prendre.

Mais à partir du moment où on nourrit le Monstre avec du grand n’importe quoi et que tout le monde se fie à l’avis du dit-Monstre, sans remise en question, sans sens critique, sans réflexion, je dis NON.

Quand le Monstre rédige nos courriels à notre place, parce que c’est plus facile, parce qu’on doit moins réfléchir, moins construire, pour gagner du temps, de l’argent, de l’influence, je dis encore NON.

J’entend déjà : « boomer, vieux con, place aux jeunes… »

Bordel. On l’a été avant vous, jeune. On a une sacrée expérience de ce qu’il y avait avant et de ce qui arrive maintenant. On a aimé le progrès comme vous, on en a voulu comme vous.

Mais là il va falloir se bouger sérieux.

Parce que ce qui arrive là, c’est tout sauf anodin.

A vous de voir, moi ma vie est derrière moi et je compte bien m’enivrer de ce qu’il en reste.

Ca pue franchement. Le progrès OUI, la connerie…

Bonne journée !