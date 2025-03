L'étude a identifié trois profils distincts d'usagers : ceux dont l'engagement émotionnel s'estompe avec le temps, ceux qui maintiennent une distance constante, et une minorité dont l'investissement affectif s'intensifie progressivement. D'où vient cette hétérogénéité comportementale ?

L'explication réside, en partie, dans les particularités psychologiques des utilisateurs, lesquelles déterminent une corrélation entre leur état psychosocial et leur mode d'interaction avec ChatGPT. Les personnes rapportant des niveaux élevés de solitude au début de l'étude présentaient systématiquement davantage de marqueurs affectifs dans leurs conversations, activant plus fréquemment des EmoClassifiersV1 comme « Seeking Support » (recherche de soutien) ou « Desire for Feelings » (désir de sentiments). Les utilisateurs solitaires recherchent donc activement du réconfort et de l'empathie auprès de ChatGPT.

A été également démontré que les utilisateurs ayant une durée d'utilisation plus longue présentent une diminution statistique de leur socialisation et une augmentation de leur dépendance émotionnelle et de leur usage problématique. L'hypothèse d'un cercle vicieux n'est de ce fait pas à écarter : les personnes initialement plus isolées utilisent davantage l'IA conversationnelle, ce qui pourrait accentuer leur isolement social.