Ces nouvelles fonctionnalités ne seront pas immédiatement disponibles pour l'ensemble des utilisateurs, Microsoft adoptant une approche de déploiement progressive initiée auprès des participants du programme Windows Insiders. Une disponibilité étendue est envisagée ultérieurement, après collecte et analyse des retours d'expérience initiaux, et l'interface de Copilot, qui connaît des évolutions la rapprochant de celle de ChatGPT, intégrera ces nouvelles options graduellement. Il importe de distinguer la fonction Mémoire de Copilot de la fonctionnalité Recall, annoncée récemment pour les ordinateurs de la gamme Copilot+. Recall procède à un enregistrement continu de l'activité de l'utilisateur afin de faciliter la recherche rétrospective d'informations, opérant comme un historique visuel interactif. En revanche, la fonction Mémoire de Copilot repose sur des informations que l'utilisateur choisit explicitement de faire enregistrer par l'IA dans le but de personnaliser les interactions futures ; les approches et objectifs diffèrent donc substantiellement. Microsoft veut clairement rendre Copilot plus proactif et mieux intégré avec Mémoire et Vision. Mais la grande question, c'est : est-ce que ça suffira pour tenir tête à ChatGPT ? Surtout qu'OpenAI ne chôme pas et ajoute sans cesse des fonctions avancées, comme leur nouveau modèle de génération d'images qui fait pas mal parler de lui !