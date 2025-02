Dans son post de blog, Google insiste sur la confidentialité des données enregistrées sur ses serveurs. L'entreprise indique que les informations seront consultables par l'utilisateur, qui pourra les supprimer, ou encore modifier la durée de conservation de l'historique.

Tout ça est plutôt prometteur, mais il y a un hic : ce ne sera pas disponible pour tout le monde dans un premier temps. Cette capacité d'historique sera réservée aux utilisateurs Gemini Advanced, qui payent chaque mois un abonnement pour obtenir les meilleures capacités de l'intelligence artificielle de Google. La fonction est aussi uniquement disponible en langue anglaise.

Comme souvent, Google prévoit un déploiement plus global et dans de nombreuses autres langues dans les prochains mois. Le géant du web ajoute aussi que cette capacité arrivera bientôt chez les abonnés Google Workspace Business and Enterprise, et touchera bien plus d'utilisateur autour du monde.