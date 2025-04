« Avant Office, avant Windows 95, avant Xbox ou même l'IA, il y avait Altair BASIC » se souvient Bill Gates, au travers d'un long billet de blog. Le milliardaire américain se rappelle avoir créé Microsoft avec la ferme volonté de voir un jour un ordinateur sur le bureau des foyers du monde entier.

Et cinq décennies plus tard, Microsoft continue encore et toujours d'animer de très nombreux ordinateurs dans le monde, au travers de son incontournable OS Windows. Malgré son succès, et désormais 50 ans d'histoire, Bill Gates estime que le code d'Altair BASIC reste « le code le plus cool que j'ai jamais eu à écrire jusqu'à aujourd'hui », et le milliardaire invite cordialement les plus curieux à explorer librement ce qui constitue un pan de l'histoire informatique.