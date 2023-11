Il y a 40 ans, Microsoft annonçait la sortie de Windows...

Au début des années 80, Microsoft n'est plus un inconnu. La société de Bill Gates et Paul Allen a conclu un accord avec LE fabricant d'ordinateurs de l'époque : IBM. Elle devait fournir un système d'exploitation pour l'IBM Personal Computer et ses successeurs, et l'heureux élu fut MS-DOS.

Ce dernier a rencontré un franc succès, et s'est finalement retrouvé sur de nombreuses machines d'autres marques. Mais, à mesure que les ordinateurs devenaient plus puissants et que leur utilisation se banalisait, les interfaces utilisateur ont rapidement dû s'adapter à un public plus large.