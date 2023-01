Connaissez-vous Lisa OS ? Une page d'histoire d'Apple devient open source (et c'est rare)

Baptisé Lisa pour Local Integrated Software Architecture, et officieusement nommé ainsi en hommage à la fille de Steve Jobs, fondateur et président d'Apple de l'époque, l'ordinateur est le premier d'Apple à proposer l'intégration d'une souris et l'utilisation d'une interface graphique.

Le modèle peut être considéré aujourd'hui comme un brouillon du Macintosh, qui en reprendra la philosophie, tout en améliorant l'expérience utilisateur.

Malgré ses innovations, le Lisa n'a pas rencontré son public. Vendu à un prix prohibitif de 9 995 dollars de l'époque (30 300 dollars actuels après conversion), le modèle était tout simplement inaccessible à la plupart des consommateurs, d'autant plus que les usages informatiques étaient encore rares pour le grand public.