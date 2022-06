Cette vente aux enchères d'objets collectors devraient plaire aux fans d'Apple

Si le Macintosh original, sorti en 1984, a marqué un tournant dans l'informatique, avec la popularisation de la souris et de l'interface graphique pour le grand public, le retour de Steve Jobs à la tête de l'entreprise à la fin des années 90 a également apporté son lot de produits désormais iconiques.

On peut citer l'iMac premier du nom et son boîtier coloré translucide qui marquait une rupture franche par rapport aux modèles beige et gris des autres constructeurs de PC. Un peu plus tard, l'iPod, abandonné il y a peu par Apple, a également marqué son époque grâce à son design pas plus gros qu'un jeu de cartes et sa molette de navigation. Une idée qui aura fait florès dans les nombreuses déclinaisons du baladeur audio.

L'iPhone, enfin, a lancé la grande mode des smartphones et intronisé l'écran tactile comme nouvelle interface Homme-machine, reprise très rapidement par toute l'industrie.