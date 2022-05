Un Apple-1 vendu aux enchères... et vous ne voulez pas savoir pour combien

Lancé en avril 1976, l'Apple-1, conçu par Steve Jobs et Steve Wozniak, fut l’un des premiers micro-ordinateurs personnels et le tout premier produit Apple. Cette machine, produite à environ 200 exemplaires et dont il ne reste désormais que quelques modèles opérationnels (dont celui mis en vente), était propulsée par un processeur MOS Technology 6502 et possédait de 8 à 64 Ko de RAM. Elle a été remplacée par l’Apple-II à partir de la fin d’année 1977.