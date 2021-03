Un formulaire de demande d'emploi de Steve Jobs vendu 188 000 euros aux enchères

À l'époque de cette demande d'emploi, l'emblématique patron d'Apple, décédé d'un cancer en 2011, s'était déjà illustré par quelques belles fulgurances en informatique, mais il n'en restait pas moins un parfait inconnu, décrit plus tard par ses anciens collègues d'Atari comme un hippie débraillé et malodorant.

Nolan Bushnell, fondateur d'Atari, expliquait ainsi à l'occasion d'un AMA tenu sur Reddit que le jeune Steve Jobs avait été affecté à un service de nuit à cause de ses effluves corporels… incommodants pour ses collègues. Déjà végétarien à l'époque, il était convaincu qu'un régime alimentaire sans viande et sans toxines lui permettait de ne sécréter aucune odeur corporelle. Il ne prenait donc pas de douche et n'utilisait aucun produit déodorant. Difficile d'imaginer alors que celui qui préparait un voyage initiatique en Inde serait à l'origine d'une des entreprises les plus puissantes du monde 48 ans plus tard.