Apple : en trois mois, cinq hackers dénichent 55 bugs et gagnent 288 500 dollars de récompense

Selon Dan Tentler, le fondateur de la société de sécurité Phobos, ce montant est « incroyablement bas ». Il explique : « 50 000 dollars est le montant que je m'attends à voir dans une évaluation de sécurité de deux à quatre semaines, mais les problèmes découverts par ces personnes incroyablement talentueuses valent des ordres de grandeur plus importants. Imaginez qu'un acteur malveillant découvre ces problèmes. Imaginez l'ampleur des dégâts. Apple signale que tout cela ne vaut que 50 000 dollars pour eux. Pour moi, c'est de la folie, et cela contredit toutes leurs énormes campagnes de marketing public sur la façon dont ils prennent la vie privée et la sécurité au sérieux ».