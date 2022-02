En 2021 Google a reversé 8,7 millions de dollars aux chasseurs de vulnérabilités

Face aux menaces plus grandissantes, les sommes versées aux chasseurs de vulnérabilités ne cessent d’augmenter. Rien qu’en 2021, Google les a rétribués à hauteur de 8,7 millions de dollars (7,6 millions euros), soit 2 millions de plus que l’année précédente. Les 696 chercheurs récompensés pour avoir découvert des bugs et failles logicielles sur Android, Google Chrome et les autres services web de la marque ont par ailleurs reversé 300 000 dollars de ce montant aux œuvres de charité de leur choix.