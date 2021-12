Faille Log4j : la chasse aux bogues et aux primes est ouverte !

On sait désormais, et cela a été confirmé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), que la faille est activement exploitée par des hackers, et ce dans un but évidemment malveillant. Il est donc dans l'intérêt des entreprises de procéder aux mises à jour urgentes de sécurité (Apache vient de déployer un correctif) et de vérifier voire de faire vérifier leurs applications potentiellement vulnérables.