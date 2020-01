Ça flambe ! Le marché de la cybersécurité devrait peser 150 milliards de dollars en 2023

Un marché en forte hausse en 2019

Le secteur bancaire, client favori des spécialistes de la cybersécurité

Source : Precise Security

La cybersécurité ne connaît pas la crise, bien au contraire. L'évolution constante voire quotidienne des menaces, des, des solutions et des cybercriminels pousse les utilisateurs, entreprises, organisations et institutions à investir régulièrement dans de nouvelles solutions de sécurité, leur permettant de répondre aux menaces. Cela conduit à faire de la cybersécurité un marché en excellente santé financière. Marché qui pèse de plus en plus lourd au fil des ans.Selon une étude de Precise Security, le marché mondial de la sécurité informatique devrait dépasser les 151 milliards de dollars en 2023. Celui-ci englobe aussi bien les logiciels que le matériel et les services proposés par les sociétés dédiées.Le chiffre d'affaires du marché planétaire de la cybersécurité a déjà atteint 106,6 milliards de dollars en 2019, soit une forte hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente, et devrait franchir les 116 milliards cette année. En 2016, déjà en croissance, il ne pesait que 75,5 milliards de dollars.En 2019, sur les 106,6 milliards de dollars de revenus, 47 milliards concernaient les services de sécurité, comme les services d'intégration et de conseil, la formation à la cyber et l'éducation. Ce segment de marché pourrait être celui qui bénéficiera de la plus forte croissance ces prochaines années. Derrière, les dépenses en logiciels ont généré 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires, devant les dépenses en matériel, avec 21 milliards.Concernant lesà présent de la cybersécurité, quels secteurs sont davantage portés vers elle ? Sans grande surprise, c'est le secteur bancaire qui devrait réaliser les plus grosses dépenses en matière de sécurité informatique, devant ce que l'on appelle le(fabricants de smartphones, avionneurs, constructeurs automobiles etc.) et les gouvernements. Ces trois pans représenteraient, à eux seuls, environ 30 % des dépenses en termes de cybersécurité dans le monde.