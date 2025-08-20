ExpressVPN propose un niveau de service de premier ordre. Difficile de le prendre en défaut, tant concernant sa politique de confidentialité qu'au sujet des performances et de la sécurité de ses serveurs, la qualité de ses applications ou encore sa couverture multiplateforme. Sa capacité à débloquer les sites de streaming à l'étranger, dont Netflix et Amazon Prime Video, en font un compagnon de voyage idéal, d'autant qu'il affiche des vitesses de connexion impressionnantes et des latences minimes, quel que soit le serveur sélectionné. Seule ombre au tableau : des prix élevés qui pourraient pousser les internautes à se tourner vers des offres plus économiques et de qualité équivalente, comme CyberGhost ou NordVPN.