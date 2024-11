Bart Butler : Comme c’est le cas actuellement avec l’IA, nous assistons à une course aux armements pour renforcer la sécurité quantique. Cependant, pour l’un comme pour l’autre, nous devons nous méfier des impératifs marketing qui poussent la vitesse et les investissements, souvent à défaut de la sécurité et des fonctionnalités. Pour le chiffrement, comme pour les nouvelles techniques cryptographiques non testées, il est particulièrement important de bien faire les choses dès le début. Sinon nous risquons paradoxalement de finir par affaiblir la sécurité plutôt que de la renforcer.

Pour y parvenir, Proton met en œuvre ses protections quantiques basées sur les normes NIST et en collaboration ouverte avec la communauté et avec d’autres experts. Nous voyons cela comme un chiffrement post-quantique pour le plus grand nombre. Nous devons tester ces nouveaux algorithmes et normaliser leur utilisation dans l’ensemble de l’écosystème. Cela signifie collaborer, être transparent et demander à des pairs d'examiner ces technologies. C’est aussi la raison pour laquelle nous travaillons avec la communauté et publions des projets, des propositions que chacun peut analyser et tester. Néanmoins, la nouvelle cryptographie ne bénéficie pas encore de la même quantité d’analyses que la cryptographie classique. C’est pourquoi nous utiliserons une approche hybride, ce qui signifie que nos utilisateurs seront protégés des attaques opérées aussi bien par des ordinateurs classiques que par des ordinateurs quantiques.