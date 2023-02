Interview : comment Proton veut aller plus loin avec son Drive

Anant Vijay Singh : Pour nous l'objectif était de lancer un produit très rapidement et de collecter les retours des utilisateurs afin de déterminer leurs attentes et répondre plus précisément à leurs besoins. Il nous fallait comprendre les besoins prioritaires des utilisateurs et apprendre au fur et à mesure. Nous préférons faire comme ca plutôt que de tout sortir d'un coup et attendre pendant deux ans sans rien faire.

Andy Yen : Et puis quand nous sortons un produit, on ne sait pas ce que les utilisateurs veulent en premier lieu. Et c'est le cas du verrouillage de l'application avec un code sur Android. On se disait que c'était déjà chiffré donc cette fonctionnalité ne nous semblait pas prioritaire. Mais au travers des retours des utilisateurs nous nous sommes aperçus que c'était l'une des fonctionnalités les plus demandées. Donc quelque chose que nous aurions développé dans 5 ans verra sans doute le jour dans les deux prochaines semaines. Les retours des utilisateurs nous permettent de mieux nous adapter.

Chez Apple, ils pensent tout savoir mieux que personne. Ils développent quelque chose et les utilisateurs n'ont d'autre choix que d'apprécier. Chez Proton nous fonctionnons différemment. Les utilisateurs ont fait des dons pour lancer la société, nous n'avons pas de partenariat publicitaires, ni des actionnaires, notre mission consiste simplement à répondre aux besoins des utilisateurs. C'est ce qui nous différencie. Aujourd'hui, il manque encore beaucoup de fonctionnalités mais ce que nous avons fait jusqu'à présent permet déjà aux gens de mettre en ligne plus d'un million de fichiers par jour.

En ce qui concerne les applications de synchronisation, le développement et les tests sont en tout cas bien en cours.