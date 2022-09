Proton lance officiellement son Drive mais toujours sans synchronisation

Proton franchit enfin le cap en lançant aujourd’hui son propre service de Cloud chiffré. Intitulé « Proton Drive », le service vient étoffer l’offre déjà fournie de l’entreprise suisse derrière le renommé Proton Mail, auquel s’ajoute Proton Calendar et des services plus récents comme SimpleLogin, qui permet d’envoyer et recevoir de mails de manière anonyme.



Disponible pour les utilisateurs abonnés aux services de Proton depuis maintenant quelque temps, le Cloud chiffré se lance dans le grand bain. Une formule à trois niveaux a ainsi été dévoilée. Elle commence par une offre gratuite au Cloud chiffré, qui donne accès à un total de 1 Go d’espace de stockage chiffré de bout en bout et la création de liens sécurisés pour le partage des fichiers chiffrés. 200 Go de stockage sont proposés avec la formule Plus, 500 Go avec la formule Unlimited. Terminons par préciser qu'à l'instar d'un Google Drive, l'espace Cloud de Proton Drive est bien partagé avec le stockage nécessaire pour Proton Mail.