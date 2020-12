Avec son calendrier en bêta sur Android, ProtonMail devient une alternative attractive à Google

Depuis quelques années déjà, ProtonMail propose une version mobile de sa messagerie. Pour mémoire, le calendrier a été initialement introduit sur la version web en fin d'année dernière.

En version web et mobile, ProtonMail permet désormais de gérer mails, événements et contacts. En d'autres termes, six ans après son introduction, la société dispose enfin de la base minimale pour inciter les gens à migrer depuis Google. À cet effet, ProtonMail propose un outil de migration pour importer ou exporter ses messages, mais également son Bridge pouvant venir se greffer sur Thunderbird ou Mail sur macOS.

L'entreprise, installée en Suisse, explique vouloir prendre son temps pour mettre en place des fondements solides. Ces travaux sont en outre ralentis par la mise en place d'audits de sécurité et la publication des codes source.

Notons que pour bénéficier du calendrier, mais aussi de ProtonDrive également en version bêta, il est nécessaire d'avoir un abonnement facturé à partir de 4 €/mois.