ProtonMail s'enrichit d'un calendrier chiffré : bientôt prêt à concurrencer Gmail ?

ProtonCalendar, le calendrier privé

ProtonMail cherche à prendre de l'ampleur

Source : The Verge

Encore en version bêta, ce calendrier crypté est disponible pour les utilisateurs ayant souscrit à un forfait payant.L'outil, appelé sobrement ProtonCalendar, devrait être prochainement disponible pour tous les utilisateurs du service et non plus seulement pour les utilisateurs, avec l'objectif d'encourager de plus en plus de personnes à lâcher définitivement Google.», a annoncé l'entreprise dans un article de blog , non sans un brin d'humour.Il s'agit du premier calendrier en ligne entièrement chiffré, et il possède d'ores et déjà l'ensemble des caractéristiques nécessaires à un agenda numérique : la possibilité de définir des rappels, de créer et supprimer des événements ou de les répéter, de façon quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire. Cette version bêta n'est pour le moment disponible que sur le web, pas encore sur les applications iOS et Android de ProtonMail.», note à nouveau l'entreprise dans l'article annonçant le service.ProtonMail avait déjà lancé un service de VPN par le passé. Cette annonce marque toutefois une volonté de l'entreprise, créée en 2013, de mettre en place un ensemble d'outils capables de rivaliser avec Google, comme un service de stockage dans le Cloud ou des fonctionnalités de bureautique façon Google Drive, note le site américain VentureBeat », a affirmé Andy Yen, P.-D.G. de l'entreprise.L'entreprise souhaite également améliorer son nouveau calendrier avant une sortie globale pour tous les utilisateurs, notamment en ajoutant différents outils, tels que la possibilité de partager son agenda avec d'autres utilisateurs de ProtonMail et de les inviter à l'éditer.