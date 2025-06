Proton veut faire le ménage dans vos newsletters

Rappelons que Proton bloque les traqueurs et pixels espions, lesquels sont souvent utilisés dans les e-mails marketing pour collecter des informations sur les destinataires. L'entreprise met également à disposition des alias, notamment via Proton Pass, pour masquer sa véritable adresse email et détecter les fuites de données d'une enseigne commerciale.

Au mois d'avril, l'équipe annonçait que d'autres nouveautés étaient prévues pour cet été. C'est notamment le cas d'une vue par catégories ainsi que d'un filtre pour les messages disposant d'une pièce jointe. À l'instar de Gmail ou Outlook, qui intègrent directement Google Drive ou OneDrive, il sera en plus possible de sauvegarder un fichier directement au sein de Proton Drive. De leurs côtés, les applications mobiles bénéficieront aussi d'un coup de peinture. En plus de gagner de meilleures performances, elles accueilleront enfin un mode déconnecté ainsi que des options de recherche avancées. Ces applications sont actuellement testées par une poignée d'utilisateurs disposant d'un abonnement Proton Visionary.