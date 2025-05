L'intégration de Gemini ajoute une couche de complexité. Bien que Google assure ne pas utiliser les données de Google Docs pour entraîner ses modèles d'IA, sa politique de confidentialité n'exclut pas formellement l'utilisation de contenus et d'informations publiquement disponibles pour cet usage. De plus, Gemini conserve par défaut les requêtes des utilisateurs et ses propres réponses. L'absence de code source ouvert pour Gemini et Google Docs empêche toute vérification indépendante des affirmations de Google concernant la protection des données, laissant les utilisateurs dans une position de confiance obligée. Cette situation n'est pas sans rappeler les préoccupations générales sur la surveillance et la protection des données qui avaient, un temps, fait envisager à Proton de quitter la Suisse, pays réputé pour ses lois sur la vie privée mais non exempt de pressions.