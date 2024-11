Penser que Google vous rend service, c’est aussi faire abstraction des intérêts réels de la société. On l’a dit, la firme de Mountain View tire près de 70% de son chiffre d’affaires de la publicité ciblée. Et qui achète des espaces d’annonces dans les produits Google ? Les entreprises. D’où les accusations d’influences et de manipulations de résultats de recherche… qui auront aussi tendance à influencer votre consommation et manipuler votre façon de penser. L’objectif n’est pas de vous aider, mais de fournir un service répondant à une logique de croissance économique au plus offrant. Et dans 100% des cas, le plus offrant, ce n’est pas vous.