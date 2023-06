Proton ce n'est pas qu'un VPN ; comment le service veut vous aider à oublier Google & cie

Le défi de Proton et de certains de ses concurrents animés par la privacy est de faire disparaître la barrière technologique à l'entrée. Et pour cela, les caractéristiques, l'expérience produit, les fonctionnalités et l'expérience utilisateur doivent être exactement identiques à ce à quoi les utilisateurs sont habitués. « Je pense qu'avec des services comme Proton Mail, qui sont devenus plus matures, on est plus proches de ça », affirme le dirigeant, qui n'omet pas non plus de rappeler qu'il est devenu difficile de dissocier, du point de vue de l'utilisateur, Proton Mail de Gmail. Reste à voir à quel point les habitudes auront la peau dure.