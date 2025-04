Fondé en 2014 au lendemain des révélations d'Edward Snowden sur les dispositifs de surveillance de masse de la NSA et du FBI, la société Proton entend proposer une panoplie de services garantissant la vie privée de ses utilisateurs. Ces dix dernières années, l'entreprise d'Andy Yen a conçu sa messagerie Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN ou encore Proton Drive et Proton Pass.

Proton a choisi de s'établir en Suisse pour ses lois historiquement favorables à la protection des données. Si le gouvernement américain ou une nation de l'Union européenne souhaite obtenir des informations sur un utilisateur de Proton, elle doit formuler une requête officielle au gouvernement suisse particulièrement protecteur. Il est vrai que ce dernier a déjà fléchi face aux demandes. Proton a donc déjà dû se plier à la loi suisse et partager des informations, comme une adresse IP (masquée ou non avec un VPN). Mais les emails et les fichiers, eux, restent chiffrés, et donc illisibles. Et donc inutiles.

Et c'est précisément sur le point du chiffrement que l’OSCPT et l’OME-SCPT pourrait changer. Les entreprises locales pourraient être obligées de mettre en place des dispositifs de surveillance et supprimer leur mécanisme de chiffrement afin de pouvoir récupérer, à minima, les métadonnées.