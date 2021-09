Protonmail livre finalement les adresses IP de militants écolos objets d’une enquête à Paris

Mais Proton Technologies, la société pourvoyant le service, n'est pas française, mais suisse. Par le biais d'une requête transmise à EUROPOL, la police française a ainsi souhaité connaitre l'identité du créateur d'un compte du collectif, les adresses IP ainsi que l'empreinte du, voire des, appareil(s) utilisé(s).

Autant de données que la société est forcée de transmettre. Comme le précise Proton Technologies dans un post publié sur le blog de ProtonMail en date du 6 septembre 2021 : « En règle générale stricte, ProtonMail ne se conforme qu'aux ordres juridiquement contraignants qui ont été approuvés par les autorités suisses. De plus, en vertu de l'article 271 du Code pénal suisse, le fait de se conformer à des demandes étrangères qui n'ont pas été approuvées par les autorités suisses constitue un délit. »

La firme poursuit : « Par conséquent, ProtonMail ne se conforme qu'à deux types d'ordres : les ordres des autorités suisses et les demandes étrangères dûment instruites et validées par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale et jugées conformes au droit suisse. »