Dans Drive, la couche de chiffrement ralentit inévitablement le chargement des photos depuis un smartphone. D'ailleurs, l'affichage de la section dédiée sur l'application Web prend un certain temps et n'offre qu'une visionneuse. Pas de filtres, pas d'options de tri. On apprécie la compatibilité avec le format HEIC d'Apple mais on ne peut s'empêcher de rechercher des outils d'édition. Au passage, Proton Drive convertit les Live photos en clip vidéo de deux secondes et leur agencement chronologique n'est pas respecté. Finalement, si vous aviez espoir de voir un concurrent à Google Photos, nous n'y sommes pas encore et il s'agit donc très simplement d'une sauvegarde. En attendant, ente.io est plus avancé et on anticiperait presque un rachat par Proton, mais là… on s'égare.

Nous l'évoquions un peu haut, dans l'offre Unlimited, Proton Drive dispose de 500 Go d'espace partagé avec Proton Mail. À titre de comparaison, Proton Drive Plus, avec 200 Go est facturé à 3,99€ sur an.