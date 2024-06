Découvrez Ente.io, l'alternative privée et sécurisée à Google Photos et iCloud Photos

Pour stocker ses photos, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment pléthore de solutions. On est le plus souvent à jongler entre iCloud Photos et Google Photos. Enfin, pour ma part. Les adeptes de Microsoft préféreront sans doute OneDrive. Mais on reste sur des solutions proposées par des GAFAM, c'est-à-dire avec une politique de confidentialité relativement floue malgré les belles paroles de leurs équipes marketing. Et dans ce contexte où les fuites de données se multiplient, je dois bien avouer que ca m'irrite un peu. Il y a certes quelques exceptions comme pCloud, mais le chiffrement zero-knowledge est en option et ne propose pas de galerie pour les photos. De son côté, Proton Drive aurait pu faire l'affaire mais le service s'en tient au strict minimum et la société accuse un développement lent. Enfin, on peut aussi acheter un NAS mais pour le traitement multimédia, il faudra tout de même investir quelques centaines d'euros et surtout s'assurer d'avoir une connexion sans aucune coupure. Et puis en cas d'incendie….