Avec la loi Narcotrafic, Signal quittera la France

À l'instar de la loi Narcotrafic en France, la Suède prévoit en effet de forcer les entreprises à placer une porte dérobée pour leur dispositif de chiffrement afin d'ouvrir un accès pour la police ainsi que pour la Säpo, le service de sécurité de l'État suédois. Cette loi pourrait entrer en vigueur en mars 2026 et concernera donc Signal, WhatsApp, iMessage ou encore Telegram. Meredith Whittaker explique que si le gouvernement applique cette dernière, Signal ne sera plus disponible au sein du pays.

La position de Signal sera donc la même dans tous les pays adoptant des lois similaires. Au Royaume-Uni, les défenseurs de la vie privée ont fait capoter le projet de loi initial. Le gouvernement britannique a admis qu'il était impossible de scanner les messages chiffrés sans compromettre la vie privée des utilisateurs.

Meredith Whittaker affirme qu'il n'existe pas de backdoor pour le chiffrement qui ne puisse être utilisé que par des personnes bienveillantes. The Register rapporte les propos partagés avec SVT Nyheter :

"Soit c'est une vulnérabilité qui laisse entrer tout le monde, soit nous continuons à maintenir un chiffrement fort et robuste et à garantir le droit à la vie privée pour tous. Soit cela fonctionne pour tout le monde, soit c'est cassé pour tout le monde, et notre réponse est la même : nous quitterions le marché avant de nous conformer à quelque chose qui compromettrait de manière catastrophique notre capacité à fournir des communications privées."

Meta, éditant WhatsApp et Messenger, n'a pas encore communiqué sur les intentions de la société dans ce cas de figure.