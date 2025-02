Apple plie devant le Royaume-Uni et ne proposera plus le chiffrement d'iCloud

Initialement cette demande portait sur tous les comptes iCloud à travers le monde. Les agences de renseignement souhaitaient voir l'implémentation d'une porte dérobée. Apple avait refusé en estimant que le Royaume-Uni n'a pas les pleins pouvoirs et ne peut forcer une telle décision. Il n'empêche qu'Apple a fait un premier pas.

Le magazine The Verge rapporte que la firme de Cupertino ne propose plus l'option de Protection Avancée des Données auprès des nouveaux comptes au Royaume-Uni. Mais surtout, la société va demander aux utilisateurs existants de la désactiver .

Julien Trosdorf, porte-parole de la société affirme : "Apple ne peut plus proposer la Protection avancée des données (ADP) au Royaume-Uni aux nouveaux utilisateurs, et les utilisateurs actuels au Royaume-Uni devront la désactiver". Il ajoute : "Nous sommes profondément déçus que les protections offertes par l'ADP ne seront pas disponibles pour nos clients au Royaume-Uni, étant donné l'augmentation continue des violations de données et d'autres menaces à la vie privée des clients."