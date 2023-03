Chiffrement : WhatsApp prêt à quitter le Royaume-Uni si les règles se durcissent

Nos voisins du Royaume-Uni pourraient-ils être privés de WhatsApp ? C'est en tout cas ce que l'application de messagerie instantanée menace de faire. Il s'agit là d'une conséquence directe du projet de loi « Online Safety Bill » sur la sécurité en ligne, dont l'une des mesures consisterait à détecter les contenus illégaux, pédopornographiques plus particulièrement, échangés avec l'application. Mettre en place un tel système reviendrait à casser le chiffrement de bout en bout, qui ne pourrait plus respecter sa promesse de départ de messages vus par les seuls expéditeurs et destinataires.