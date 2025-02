bennj

Ben oui la lute contre le trafic de drogues fonctionne tellement bien depuis des dizaines d’années, donc continuons à faire toujours plus de répression et de lois qui nous enlèvent encore un peu plus de droits.

Pourquoi essayer autre chose que toujours plus de répression ? Faudrait pas que les différents gouvernements et leurs ministres de l’intérieur aient plus de taf, et surtout faut pas oublier qu’il faut toujours un bouc émissaire pour tout un tas de problème en France c’est pas nouveau.

Bizarrement dans les pays ou la vente de cannabis a été légalisé, oh gros étonnement la vente illégale a baissé et la violence associée à cela aussi :

"Tous les pays qui ont légalisé le cannabis ont constaté une réduction importante du marché noir et de la criminalité qui en découle. "

CNRS Le journal Drogues : au nom de la loi Après des décennies de législations répressives, la manière dont nos sociétés encadrent l'usage des substances psychoactives évolue mais reste pour le moins ambigüe.

Mais chuuuuuuuuuut faut pas le dire sinon on pourra plus taper sur les mêmes.

