Fin de l'anonymat sur Internet, sites Web bloqués... L'explosive loi SREN examinée par l'Assemblée !

Autant dire que le tableau est loin d'être rose. Il va falloir maintenant attendre l'examen par les députés, examen qui pourrait apporter des changements substantiels avec la suppression des dispositions et des amendements les plus polémiques. Ensuite, au vu du côté extrêmement contraignant des mesures, un passage devant le conseil constitutionnel pourrait être presque certain. Et l'on se souvient que la dernière fois qu'un texte de ce genre est passé devant la vénérable institution, il avait connu une censure quasi totale. Oui, l'on parle bien de la loi Avia.

Enfin, si les neuf sages n'utilisaient pas leur pouvoir de contrainte, nous verrons si techniquement cette volonté politique pourra s'appliquer. Et si oui, au vu de l'ambition de contrôle et de surveillance, nous pourrions vivre une nouvelle étape du développement d'Internet, avec sûrement, à l'instar de citoyens de pays beaucoup moins libres (qui a dit la Chine ?), une adaptation des internautes. Qui seront poussés à contourner beaucoup plus fréquemment les pare-feux légaux, et de manière bien plus massive ?