Comment le gouvernement veut brider les VPN en France

C'est maintenant une habitude qui n'étonne plus. À chaque fois qu'un texte de loi portant sur l'univers d'internet passe à l'Assemblée, certains de nos députés ne peuvent s'empêcher de nous rappeler la déconnexion entre les élites et les technologies du web. Le projet de loi SREN ne fait ainsi pas exception à cette tendance, avec plusieurs amendements qui souhaitent brider très fortement l'utilisation des VPN.

L'un d'eux, rédigé par trois députés Renaissance, ambitionne ainsi que les solutions des fournisseurs de VPN « ne permettent pas l'accès à un réseau internet non soumis à la législation et la règlementation française ou européenne ». Une formulation très vague qui ressemble, comme le fait remarquer le journaliste Marc Rees, à un ersatz du fameux Grand Firewall de Chine, pare-feu qui interdit l'accès à Meta, Instagram, Twitter et de nombreuses autres grandes plateformes, et qui peut d'ailleurs justement être outrepassé par des VPN.