Piratage et droits d'auteur : Netflix est-il coupable quand vous utilisez un VPN ?

Le VPN est également au centre d'une affaire qui oppose une plateforme de streaming, GO4YU, et la société de production Grand Production, toutes deux serbes, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Grand Production reproche au service de SVoD de permettre la diffusion de ses programmes dans d'autres pays via l'utilisation d'un VPN.

L'avocat général de l'Union européenne, Maciej Szpunar, a été invité à donner son point de vue, et selon lui, les services de SVoD ne sont pas dans l'illégalité. Si les restrictions géographiques ont été mises en place pour protéger les droits d'auteur des créateurs et de l'industrie audiovisuelle, ces limitations sont inefficaces sur le Web, et il y aura toujours un utilisateur pour trouver le moyen de les contourner.

Selon lui, ce sont les utilisateurs les fautifs, par leur utilisation de VPN pour passer outre les restrictions et consulter des contenus normalement indisponibles dans leur pays de résidence. « Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui contournent ce blocage en accédant aux programmes, sans l’intervention de tiers », indique-t-il.

L'avocat général a poursuivi en indiquant que, dans cette affaire, Grand Production savait pertinemment qu'en autorisant une diffusion en streaming, l'utilisation d'un VPN pouvait faire sauter ces restrictions régionales, même si la plateforme avait mis en place des outils de blocage. Si cet avis est suivi par la Cour de justice européenne, la décision pourrait faire jurisprudence et exonérer les plateformes de SVoD, comme Netflix, de toute responsabilité, ce qui rendrait les utilisateurs seuls responsables de leurs actes.