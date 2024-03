Le dispositif des "boîtes noires", censé surveiller Internet depuis les attentats de 2015, pourrait être élargi pour lutter contre les ingérences étrangères

Si la première mesure vise à créer un registre pour les lobbyistes étrangers, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les obligeant à se déclarer, à l'instar du Foreign Agents Registration Act américain, c'est bien l'article 3 qui pourrait cristalliser les tensions à l'Assemblée.

En effet, les boîtes noires, initialement destinées à détecter les activités terroristes, pourraient désormais être utilisées pour contrer les ingérences étrangères, élargissant ainsi leur portée et leur potentiel d'utilisation.



Cette extension soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée et de liberté individuelle. Les critiques soulignent le risque de surveillance de masse et le manque de transparence quant à l'utilisation des données collectées. Bien que la proposition entend limiter l'usage des boîtes noires à la lutte contre les ingérences étrangères, les craintes persistent quant à d'éventuels abus et violations des droits fondamentaux, comme l'a souligné Amnesty International.



Les partisans de la proposition avancent que cette extension est nécessaire pour protéger la sécurité nationale face aux menaces croissantes d'ingérences étrangères. Dans un contexte mondial marqué par des cyberattaques et des opérations d'influence, ils soutiennent que des mesures renforcées sont indispensables pour préserver la souveraineté et l'intégrité de l'État.