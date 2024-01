Data Privacy Week 2024 : vos données, votre responsabilité

Logiciel libre et open source, Signal permet à ses utilisateurs de communiquer en toute confidentialité. Tous les échanges, dont les messages et appels audio et vidéo, sont chiffrés de bout en bout, empêchant ainsi quiconque d'y accéder, dont Signal elle-même. L'application est gérée par une organisation à but non lucratif et n'a ainsi aucun intérêt à collecter plus d'informations que nécessaires sur ses utilisateurs. Les métadonnées collectées sont donc réduites au strict minimum. La force de Signal vient de sa facilité d'utilisation et de ses fonctionnalités de confidentialité avancées, lui permettant d'être adapté à tout type d'usagers.