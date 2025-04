zbd

Très content de lire ce type d’actualité sur Clubic, bravo !

Outre l’aspect fusion des services, le principal reproche de la communauté Standard Notes est l’abandon de l’outil depuis le « rachat » il y a plus d’un an (même pas de maintenances de sécurité - leur code est sur GitHub et montre aucune modification).

On sent vraiment que l’équipe de Standard Notes (< 5 personnes je crois) a été débauchée pour construire Proton Docs. Standard Notes a été dépriorisé en attendant que Proton Docs devienne mature je suppose. J’aime Proton Docs, mais cela répond à un besoin et usage différent.

La réponse d’Andy Yen est selon moi bien facile tant sur l’intégration aux services Proton que sur l’omission volontaire du manque de maintenance / de nouvelles fonctionnalités sur Standard Notes. Il n’a pas eu autant de dilemmes à pousser à la création de Proton Wallet.

Petite astuce pour les membres Proton Unlimited qui veulent bénéficier de Standard Notes Professional, vous pouvez contacter le support Proton pour obtenir un coupon très avantageux (70% de mémoire).