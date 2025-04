Un peu plus tard cet été, Proton VPN continuera d'optimiser ses performances avec des améliorations sur la gestion du réseau et une meilleure prise en charge de l'IPv6 sur Windows, macOS et iOS. Une interface en ligne de commande (CLI) pour Linux est également prévue, bien que cette fonctionnalité soit planifiée pour plus tard dans l'année. Enfin, des optimisations pour les joueurs sont également en cours de développement, visant à réduire la latence et à améliorer l'expérience de jeu en ligne.