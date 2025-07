Le SDK Proton Drive, actuellement disponible en C# et en JavaScript, permet déjà des opérations essentielles telles que le chargement, le téléchargement, le renommage, le déplacement, la mise à la corbeille et la suppression de fichiers. Toutes ces actions bénéficient d’un chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des données lors de leur manipulation. La version C# est utilisée dans la nouvelle application de synchronisation macOS de Proton, tandis que la version JavaScript s’intègre progressivement au client web.

Pour l'entreprise suisse, l'objectif est de fournir une base commune à tous les clients Proton Drive, facilitant ainsi le déploiement de nouvelles fonctionnalités et l’extension du service à d’autres plateformes, notamment un client Linux natif. Les développeurs sont invités à tester cette préversion et à faire remonter leurs besoins, afin d’orienter les évolutions futures du SDK.