On l'attendait depuis longtemps et Proton l'a enfin fait ! Proton Albums sort aujourd'hui au sein des applications mobiles et en ligne de Proton Drive. Alors que le dossier Photos du service de stockage en ligne se contentait simplement d'afficher vue chronologique de ses clichés, le service offre désormais plusieurs options bienvenues. Il s'agit en somme d'une alternative à Google Photos sécurisée.

Proton Albums permet, comme son nom l'indique, de créer des albums photos. Le processus est relativement simple. Il suffit de sélectionner des clichés pour les placer dans une galerie existante ou d'en créer une à la volée. Les utilisateurs de Google Photos ou Apple Photos ne seront donc pas déroutés par la prise en main. Chaque album peut être partagé avec des droits d'édition ou de visionnage seulement.

Proton Photos rajoute également des filtres particulièrement pratiques pour accéder directement à ses clichés favoris, ses vidéos, ses Live photos ou encore les Bursts du mode rafale ou les fichiers RAW. Attention en revanche, au premier démarrage, la base de données sera complètement synchronisée pour identifier ces différents médias, un processus relativement long. Dans la section Albums, Proton distingue ses galeries personnelles de celles partagées.

Jusqu'à présent, pour pouvoir bénéficier d'un chiffrement de bout en bout, il fallait soit se contenter d'une vue classique au sein de Proton Drive, soit utiliser un service tiers comme ente.io ou, le cas échéant, activer la protection avancée des données sur iCloud. Avec ces nouvelles options, Proton renforce ainsi son écosystème juste à temps pour les escapades printanières et estivales.