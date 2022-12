Proton lance officiellement son Drive sur Android et iOS

Andy Yen, le fondateur et P.-D.G. de Proton, ne manque pas d’arguments pour qualifier son service de stockage Cloud face à une concurrence qui ne prend que rarement la mesure d’offrir aux utilisateurs un espace sécurisé : « Les utilisateurs n’ont toujours eu que très peu d'options pour le stockage personnel sécurisé dans le Cloud. Il y a toujours eu des applications permettant de télécharger et stocker des fichiers sur son téléphone, mais elles n’offrent qu'une faible protection de la vie privée et les fuites de données à partir d’appareils mobiles sont courantes. Proton Drive assure le stockage de fichiers chiffrés de bout en bout sur iOS et Android, en ligne avec la mission de Proton de proposer des moyens de protéger la vie privée, à la fois faciles à utiliser et disponibles gratuitement. »