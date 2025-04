Proton Drive pour Windows a récemment été mis à jour pour être compatible avec les appareils propulsés par des processeurs ARM. Notons également que l'application est désormais disponible dans dix langues.

Sur macOS, Proton Drive passe en version 2.0 pour macOS avec plusieurs améliorations. Nous retrouvons notamment un accès rapide aux fichiers récemment édités ou synchronisés depuis l'icône de la barre de menu. Un suivi amélioré du statut de synchronisation permet de surveiller les transferts de fichiers et de résoudre les erreurs sans interruption. Surtout, Proton promet des transferts jusqu'à deux fois plus rapides. Et, c'était l'un des points particulièrement pointés par la communauté.