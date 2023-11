Après iOS, Android et Windows, Proton Drive débarque enfin sur macOS

Rappelons que Proton Drive est proposé au travers de diverses formules, à commencer par une offre gratuite, permettant de profiter d'un espace de stockage de 1 Go. On peut également souscrire à des offres de 200 Go, 500 Go ou encore 3 To, les deux dernières ouvrant également l'accès aux autres services de la marque, à savoir Mail, Calendar, VPN…