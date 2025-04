Un coup de balai dans les interfaces, des raccourcis mieux pensés, une personnalisation plus fine et des fonctions avancées plus visibles. Comme annoncé dans sa roadmap en fin d'année dernière, Proton VPN fait évoluer ses applications Windows, iOS et Android avec une série de mises à jour centrées sur l’ergonomie et l’usage. Objectif affiché : rendre les outils de protection de la vie privée plus accessibles, dans la lignée de son intégration à Vivaldi, sans sacrifier les options avancées pour autant.