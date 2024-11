La nouvelle émane directement des équipes de Proton. Le VPN suisse propose désormais une application native pour les architectures ARM, et non une émulation d’une version x86 grâce à Prism. Un lancement qui témoigne des enjeux de performances et de sécurité soulevés par Windows ARM, alors que de plus en plus d’éditeurs s’attachent à développer des versions compatibles natives de leurs logiciels phares. On pense à Adobe Photoshop, Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave, mais aussi et surtout à NordVPN et ExpressVPN, tous deux précurseurs dans le domaine des réseaux privés virtuels.