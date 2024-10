Dans le détail, Proton VPN pour Apple TV comprend l’accès à l’ensemble de ses 8 500 serveurs répartis dans 112 pays, et promet une expérience de visionnage en 4K sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limites de bande passante. Des dires de la fondation, l’application prend en charge les plateformes de streaming les plus populaires, à savoir Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et est également compatible avec l’Apple Vision Pro.