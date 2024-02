PIA publie son application VPN sur Apple TV et réintroduit une fonctionnalité majeure sur Mac

Outre l’installation facilitée du VPN sur Apple TV, la mise à disposition d’une application native pour tvOS offre les mêmes garanties de sécurité sur tvOS que les clients logiciels et applications mobiles. Pour rappel, configurer manuellement les DNS sur un appareil connecté permet de modifier son adresse IP, et donc d’émuler un emplacement virtuel.

En revanche, rien ne permet de renforcer la protection du trafic, qui continue de circuler sur le réseau internet public, ni protocole VPN, ni algorithme de chiffrement autre que SLL/TLS. Par conséquent, en publiant son application pour tvOS, PIA garantit enfin que les flux de données émis et reçus sur Apple TV profitent des protocoles que le fournisseur prend en charge (WireGuard, OpenVPN) et du chiffrement AES (128 et 256 bits).