Plex teste l'intégration à Apple TV et en dit plus sur la nature des accords avec Apple

Apple multiplie les partenariats pour démocratiser au maximum son application Apple TV, mais surtout sa souscription à Apple TV+. Le service de streaming vidéo s'est invité au sein des Xbox de Microsoft ou des PlayStation de Sony. On le retrouve également sur les Fire TV Stick d'Amazon ainsi que les Roku. Et plus récemment, Apple TV a fait son apparition sur le tout dernier Chromecast propulsé par la nouvelle interface Google TV.

En parallèle, Apple TV peut également accueillir depuis une même interface des contenus tiers pour les agencer de manière uniforme. Cela évite notamment de devoir jongler entre plusieurs applications. C'est de cette manière que le contenu de Plex sera donc disponible.

En plus de son catalogue, Plex propose une application serveur capable de scanner les médias locaux pour les enrichir d'informations et les agencer afin de créer un service de streaming privé

Au sein des forums de Reddit, un employé de Plex confirme que cette intégration est bien effective. En revanche, celle-ci ne concerne que la version de Plex proposant un catalogue de films et de séries. Cette nouveauté n'inclut effectivement pas ses médias personnels.